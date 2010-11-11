Кіпр не проти, що українці їздили в ЄС без віз

Кіпр підтримує ухвалення Плану дій щодо запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до держав ЄС.

Про це сказав президент Палати представників (парламенту) Республіки Кіпр Маріос КАРОЯН сьогодні у Києві під час зустрічі з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ у контексті підготовки до проведення Саміту Україна-ЄС у Брюсселі 22 листопада.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, також у ході зустрічі було обговорено широке коло питань українсько-кіпрських двосторонніх відносин та проблематику співпраці між двома країнами у сфері європейської інтеграції. Зокрема, спікер кіпрського парламенту висловився за поглиблення політичного діалогу та активізацію міжпарламентських зв’язків з Україною.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз розпочали безвізовий діалог наприкінці 2008 року. У травні цього року сторони домовилися про надання Україні плану дій зі скасування візового режиму.

Цей план дій із запровадження безвізового режиму з країнами Європейського Союзу планується підписати на саміті Україна-ЄС 22 листопада в Брюсселі.