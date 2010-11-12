"Острозька академія" ввійшла до Європейської асоціації університетів

Національний університет «Острозька академія став членом Європейської асоціації університетів (ЄАУ).

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-центрі університету, членство цього вузу в ЄАУ сприятиме підвищенню якості надання освітніх послуг, рівня мобільності серед студентів та викладачів у вищих навчальних закладах Європи.

На думку завідувача відділу міжнародного співробітництва НУ «Острозька академія» Едуарда БАЛАШОВА, членство в ЄАУ також дасть можливість брати участь у різноманітних європейських конкурсах, наукових конференціях, симпозіумах, у написанні ґрантових пропозицій тощо.

Аплікація щодо членства, яку заповнювали представники «Острозької академії», включала різноманітні блоки питань, зокрема про науково-дослідницьку діяльність академії, інформацію щодо функціонування спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських дисертацій, щодо міжнародної співпраці у відповідності до вимог Болонської системи освіти та ін..

Довідка УНІАН. Європейська асоціація університетів (ЄАУ) – об’єднує понад 800 вищих навчальних закладів у 46 країнах Європи. Організація є однією з ключових інституцій, що скеровує та реалізує завдання Болонського процесу в країнах Європи.