Віце-головування в Комітеті міністрів РЄ перейшло до України

У ході 1097-го засідання Комітету міністрів Ради Європи (КМ РЄ) 10 листопада 2010 року відбулася передача головування у КМ РЄ від Республіки Македонія до Турецької Республіки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, наша країна наступною головуватиме у цьому керівному органі Ради Європи у період з травня по листопад 2011 року. Відповідно до правил цієї Організації з 10 листопада посада віце-голови Комітету міністрів РЄ перейшла до України.

“Таким чином, розпочався важливий етап в контексті головування нашої держави в Комітеті міністрів Ради Європи, що, зокрема, передбачає здійснення функцій керівництва роботою КМ РЄ у разі відсутності голови, – йдеться у повідомленні.

На країну, представник якої обіймає посаду віце-голови, покладається особлива відповідальність за забезпечення послідовності з питань діяльності КМ РЄ між поточним і наступними головуваннями.

Також із листопада цього року розпочинається етап головування України на засіданнях Комітету Міністрів РЄ з контролю виконання рішень Європейського суду з прав людини. Постійний представник України при Раді Європи головуватиме в цьому форматі Комітету Міністрів РЄ з 10 листопада 2010 року до 11 травня 2011 року.

“Перше таке засідання відбудеться 30 листопада – 3 грудня 2010 року”, – зазначили у МЗС України.

Відповідно, Україна очолить процес розгляду питань КМ РЄ в режимі усних дебатів, заходів, що вживаються країнами-відповідачами з виконання широкого спектру рішень Європейського суду з прав людини у складних справах, в яких Суд виявив структурні проблеми, що призводять до порушення ними Європейської конвенції з прав людини в державах.

“Впродовж зазначеного періоду Україна також головуватиме під час розгляду питань просування Інтерлакенського процесу з реформи Європейського суду з прав людини. Забезпечення належного рівня головування України в Комітеті міністрів Ради Європи є одним із пріоритетних завдань зовнішньої політики нашої держави”, – повідомили в МЗС України.