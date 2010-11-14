Газпром жартує: “Південний потік" можна запустити раніше

Газопровід "Південний потік" може бути введений в експлуатацію на чотири місяці раніше терміну, який поки що запланований на 31 грудня 2015 року.

Про це повідомив напередодні в Софії журналістам керівник "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР, передає РІА «Новости».

"Ми з болгарськими колегами набрали дуже доброго темпу, ми зараз жартуємо, що якщо цей темп збережеться, то замість 31 грудня газопровід може бути запущений десь на чотири місяці раніше. Думаю, так і буде", - сказав О.МІЛЛЕР.

Він відмовився називати приблизну вартість "Південного потоку", відзначивши, що вона може бути озвучена після завершення розробки техніко-економічного обґрунтування в першому кварталі 2011 року.

"Поки що не можу сказати, це можна буде зробити в першому кварталі 2011", - сказав він.

О.МІЛЛЕР також заявив, що "Газпром" в разі залучення нових акціонерів в проект будівництва газопроводу "Південний потік" не планує знижувати своєї частки з нинішніх 50%.