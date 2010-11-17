Янукович обговорив питання співпраці України з ЄС
21:28, 17 листопада 2010Світ
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Зустріч з головами МЗС Швеції та Польщі
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у Києві провів робочу зустріч з міністром закордонних справ Швеції Карлом БІЛЬДТОМ та міністром закордонних справ Польщі Радославом СІКОРСЬКИМ.
Як повідомили УНІАН в прес-службі Президента України, сторони обговорили широке коло питань як двосторонньої співпраці з кожною з країн, так і співпраці України з ЄС.
Зокрема, значної уваги було приділено питанню саміту Україна-ЄС, що відбудеться 22 листопада в Брюсселі.
У зустрічі взяли участь міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО і глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН.
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