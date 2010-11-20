Папа Римський дозволив використовувати презервативи
20:06, 20 листопада 2010Світ
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"У певних випадках"
Використання презервативів допустиме в певних випадках, пише папа римський Бенедикт XVI у своїй новій книзі, яка виходить наступного тижня.
Зокрема, згідно папи, використання презервативів може стати першим кроком до моралізації, проте, все ж таки не є панацеєю, яка допомогла б покінчити з СНІДом, відзначає Reuters
Таким чином, Бенедикт XVI став першим папою римським, який заговорив про можливість використання презервативів для боротьби зі СНІДом.
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