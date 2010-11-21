Аль-Каїда повідомляє, що її влаштують недорогі теракти без жертв

Крило терористичної організації "Аль-Каїда" в Ємені заявило про планування нових терактів з метою завдати економічної шкоди США, повідомляє Reuters з посиланням на інтернет-заяву AQAP - "Аль-Каїди" на Аравійському півострові"

Раніше це угруповання взяло на себе відповідальність за відправку посилок з вибуховими пристроями, які були знайдені у п`ятницю 29 жовтня в літаку американської поштово-логістичної компанії United Parcel Service (UPS), в аеропорту поблизу Лондона і на складі в Дубаї, що належить компанії FedEx. Як встановили спецслужби, "посилки" були відправлені з однієї адреси в Ємені до США і призначалися одній з єврейських організацій Чикаго.

У недільній заяві бойовиків AQAP зазначається, що їх дві поштові посилки з Ємену до США коштували їм лише 4,2 тисячі доларів, але це добра витрата, коли "серед ворогів була посіяний страх і вони були поставлені на вуха".

"Ми викладаємо план для наших ворогів заздалегідь, бо нашою метою не є вбивство максимальної кількості людей, але спричинення збитків авіаційнйі індустрії, яка є такою необхідною для торгівлі і транспортувань між США і Європою", - цитує агентство заяву бойовиків.

Бойовики повідомили, що готують маломасштабні теракти.

"Для того, щоб вразити Америку, нам не потрібно великого нападу", - заявили бойовики.