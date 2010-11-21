Мітинг на захист журналістів проходить у Москві

Мітинг на захист російських журналістів і проти "свавілля слідства" проходить на Пушкінській площі в Москві, передає кореспондент РІА “Новости”.

За даними правоохоронців, в ньому беруть участь близько 150 осіб.

У мітингу взяв участь головний редактор "Химкинской правды", якого жорстоко побили в листопаді 2008 р. Він пов`язує побиття із своїми викривальними матеріалами про будівництво траси Москва - Санкт-Петербург. Журналіста привезли на машині "швидкої допомоги". Помічники вивантажили його на площу в інвалідній колясці.

Мітинг почався з хвилини мовчання на згадку про всіх загиблих журналістів.

Головний редактор видання "Химки - наш дом" Ігор Бєлоусов нагадав про побитого 4 листопада журналіста і активіста руху на захист Хімкінського лісу Костянтина Фетісова, який відтоді перебуває в комі.

За його словами, журналістами і громадськими організаціями буде проведено власне розслідування справ Фетісова і Бекетова. Крім того, він висловив готовність співпрацювати із слідством, щоб "докопатися до правди" і з`ясувати імена замовників і виконавців нападів на журналістів.