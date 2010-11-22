Саркозі: що заважає Україні ввійти в НАТО

Україна і Грузія мають можливість стати в перспективі членами НАТО, заявляє Президент Франції Ніколя САРКОЗІ.

"Для того, щоб Україна ввійшла до НАТО, необхідно, щоб ця країна врегулювала свої внутрішні проблеми. Як вам відомо, населення України геть по-різному ставиться до ідеї такого вступу. Проти цього кроку виступає російськомовна частина населення країни", – заявив президент. Він нагадав в зв`язку з цим про існування в статуті НАТО статті 5 про колективну безпеку. "Вона каже, що якщо одна з країн-членів НАТО виявляється втягнутою в конфлікт, решта країн альянсу повинна робити солідарні дії. Абсолютно очевидно, що виникаючі в зв`язку з цим питання щодо України ще треба врегулювати", – наводить його слова «Грузія Online».

Як повідомляє Газета.ру, він сказав: «Що стосується Грузії, то, ми, звісно, не залишимо її без допомоги. Вона також має можливість вступити в НАТО. Але хочу нагадати вам, що проблеми Абхазії і Південної Осетії як і раніше існують».

«Нагадаю, що ми прагнемо приймати в НАТО ті країни, які врегулювали свої проблеми з кордонами. Ми зовсім не збираємося «імпортувати» всередину НАТО проблеми – нам і так їх уже досить багато довелося врегульовувати».

«Я не сумніваюся, що це тривалий процес. Але головне в тому, що він іде безупинно», – підкреслив Президент Франції.

Як повідомляє NEWSru, Міністерство закордонних справ Грузії назвало важливими рішення Лісабонського саміту НАТО. В обнародуваному повідомленні МЗС сказано, що "Лісабонський саміт НАТО підтвердив прихильність рішенням Бухарестського саміту (квітень 2008 року) Альянсу про те, що Грузія стане членом НАТО".

У зовнішньополітичному відомстві Грузії зазначили, що на "Лісабонському саміті була висловлена підтримка територіальної цілісності Грузії в рамках міжнародних визнаних кордонів і суверенітету Грузії".

"Лісабонський саміт вітав активну участь Грузії в миротворчій операції НАТО в Афганістані, висловив підтримку реформам, що проводяться в Грузії, і вказав на важливість відкриття (у жовтні) в Тбілісі офісу НАТО, який сприятиме продовженню реформ у країні", - йдеться в повідомленні МЗС Грузії.

Президент Михайло СААКАШВІЛІ заявив у Лісабоні, що "саміт НАТО дав високу оцінку політичним, демократичним реформам Грузії і реформам у сфері безпеки, підтримав шлях Грузії до членства в Альянсі".