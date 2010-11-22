Україна платитиме Євросоюзу за участь у його програмах

Україна та Європейський Союз підписали протокол до Угоди про партнерство і співробітництво щодо основних принципів участі в програмах ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, протокол підписали міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО та комісар ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ.

Згідно з документом, Україна зможе брати участь у всіх програмах ЄС, відкритих для участі третіх країн. При цьому Україна має вносити відповідні кошти до бюджету Євросоюзу, відповідно до вимог тих програм, в яких вона братиме участь.

Протокол передбачає, що представники України зможуть брати участь у статусі спостерігачів у програмах, а також у складі керівних комітетів тих програм, яким Україна надаватиме фінансову підтримку.

За кожною окремою програмою Єврокомісія і влада України підписуватимуть меморандуми про взаєморозуміння, які визначатимуть ступінь участі України, її фінансовий внесок, а також участь у процедурі оцінки ефективності програми.

Передбачається також, що контроль за фінансуванням програм здійснюватиметься спільно або Єврокомісією, Європейським бюро з боротьби зі шахрайством і Рахунковою палатою ЄС, або під їх керівництвом.

Протокол може бути переглянутий сторонами не раніше, ніж через 3 роки. При цьому сторони домовилися, що положення протоколу зможуть застосовуватися на практиці відразу після підписання – до закінчення внутрішніх процедур його ратифікації.

Проект протоколу до угоди між ЄС і Україною, а також рішення Ради міністрів ЄС не вказують конкретних програм, в яких могла б брати участь Україна.

Разом з тим, орієнтовний список таких програм в цілому був затверджений Радою Євросоюзу 5 березня 2007 року.

Зокрема, список припускає можливість співпраці третіх країн з 20 агентствами ЄС. Серед них: Європейський фонд за поліпшення умов життя і праці (EUROFOUND), Європейське агентство охорони довкілля (EEA), Європейський моніторинговий центр за наркотиками і наркоманією (EMCDDA), Європейське агентство безпеки і здоров`я на роботі (EU-OSHA), Європейський моніторинговий центр расизму і ксенофобії (EUMC), Європейське бюро продовольчої безпеки (EFSA), Європейське агентство морської безпеки (EMSA), Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA), Європейське агентство мережевої та інформаційної безпеки (ENISA), Європейський центр попередження і контролю за хворобами (ECDC), Європейське залізничне агентство (ERA, тільки для європейських партнерів ЄС), Європейське агентство з управління операційною співпрацею на зовнішніх кордонах ЄС (FRONTEX), Європейське управління нагляду за глобальною системою супутникової навігації GALILEO, Агентство рибного контролю (CFCA у сфері контролю та інспекцій виконання угод), Європейський інститут досліджень у галузі безпеки (ISS), Супутниковий центр ЄС (EUSC, тільки для членів НАТО або кандидатів на членство в ЄС), Європейське оборонне агентство (EDA), Європейське поліцейське бюро (EUROPOL), Об`єднання ЄС зі співпраці у сфері юстиції (EUROJUST), Європейський поліцейський коледж (CEPOL).

Документом також визначений приблизний список з 18 програм Євросоюзу, відкритих для співпраці з третіми країнами. Серед них - програми співпраці у сфері фінансового контролю, у сфері співпраці митних і податкових органів, у сфері інноваційного розвитку, захисту прав споживачів, фундаментальних прав і юстиції, боротьби з тероризмом і організованою злочинністю, у галузі вантажного транспорту і створення нової системи управління авіапольотами, посилення енергоефективності, розвитку інформаційного співтовариства, швидкого реагування на надзвичайні ситуації, в сферах охорони здоров`я, захисту авторських прав, наукових досліджень, а також в діяльності Європейського фонду регіонального розвитку.

Як повідомляв УНІАН, Рада міністрів з питань юстиції і внутрішніх справ ЄС 9 листопада формально схвалила підписання Протоколу з Україною.

Єврокомісія запропонувала включити країни, що беруть участь у Європейській політиці сусідства, в діяльність європейських програм і агентств у 2007 році.

У червні 2007 року ЄС і Україна розпочали переговори про протокол до угоди.

28 липня 2010 року Єврокомісія запропонувала Раді ЄС схвалити протокол.

Угода про партнерство і співпрацю між Україною і ЄС набула чинності 1 березня 1998 року.