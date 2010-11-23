Завтра в Україну прїжджає Президент Ізраїлю

Завтра розпочнеться державний візит в Україну Президента Ізраїлю Шимона ПЕРЕСА.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Президента, 24 листопада о 10.00 відбудеться офіційна церемонія зустрічі Ш.ПЕРЕСА, потім відбудеться зустріч Президента України та Президента Держави Ізраїль «віч-на-віч”. Після цього відбудуться українсько-ізраїльські переговори у розширеному складі під головуванням Президента України та Президента Держави Ізраїль та церемонія підписання двосторонніх документів.

Цього ж дня відбудеться церемонія покладання Ш.ПЕРЕСОМ вінка до могили Невідомого солдата. Також відбудеться церемонія вшанування Ш.ПЕРЕСОМ пам’яті жертв Голодомору в Україні. Крім того, Президент Ізраїлю зустрінеться зі студентською молоддю та представниками єврейських організацій.

25 листопада Ш.ПЕРЕС візьме участь у церемонії покладання квітів до меморіального комплексу "Бабин Яр" та у церемонії покладання квітів до пам’ятника розстріляним євреям (менора).

Крім того, Ш.ПЕРЕС виступить перед представниками управлінської еліти та ділових кіл країни під егідою Фонду ефективного управління.

Цього ж дня він відбуває в Дніпропетровськ, де відвідає синагогу і зустрінеться з єврейською громадськістю та відвідає єврейську школу № 144.

В ході візиту Ш.ПЕРЕС також планує зустрітися з головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНОМ.