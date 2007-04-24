Єльцина поховають на Новодєвічому цвинтарі

Прощання з першим президентом Росії пройде в Москві завтра.

Про це Кремль вже оголосив, але поки без особливих деталей.

Прощатися з Борисом Єльциним люди будуть в Храмі Христа Спасителя. Наразы це все, що відомо, незважаючи на те, що до траурної церемонії залишається всього лише доба.

Організацією траурних заходів займається державна комісія, яку очолив голова кремлівської адміністрації, у минулому губернатор Тюменської області Сергій Собянін.

З Храму Христа Спасителя траурна процесія попрямує до Новодєвічого кладовища, де буде похований перший президент Росії. Там знаходяться могили багатьох політиків, військових, письменників, художників, акторів, академіків, співаків, журналістів. Зокрема Микити Хрущова, Антона Чехова, Василя Шукшина, Миколи Бурденка.

Середа, 25 квітня, в Росії буде Днем державної жалоби.

Эхо Москвы