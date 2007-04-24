Аль-Каєда погрожує Європі атакою, яку можна прирівняти до Хіросіми і Нагасакі

У британській пресі вчора з`явилися витяги з доповіді контррозвідки МІ-5, в якій стверджується, що "Аль-Каєда" готується здійснити в Європі небувалий великий теракт, який за наслідками можна прирівняти до ядерних вибухів у Хіросімі і Нагасакі. Він планується на момент передачі Тоні Блером прем`єрських повноважень своєму наступникові. Контррозвідники закликають поставитися до цього попередження серйозно.

Контррозвідники зробили висновок про загрозу на основі аналізу перехопленого ними листа до членів "Аль-Каєди", які окопалися у Великій Британії, від одного з керівників іракського відділення цієї терористичної організації, іракського курда Абдула аль-Хаді аль-Іракі. Він пише, що цього літа під час "зміни керівництва компанії" (маючи на увазі очікувану влітку цього року передачу Тоні Блером прем`єрських повноважень своєму наступникові Гордону Брауну) Велика Британія зазнає атаки, яку "можна буде прирівняти до Хіросіми і Нагасакі і потрясе римський престол", – так ісламізм називає Захід загалом. Терорист підкреслює "необхідність забезпечити гарантії того, щоб атака виявилася успішною і великомасштабною".

Згідно публікації The Sunday Times, аналітики Об`єднаного центру аналізу тероризму вважають, що "може йтися про потужний вибух, хоча посилання на Хіросіму і Нагасакі – японські міста, які стали об`єктами атомного бомбардування США в 1945 році, - не слід розуміти буквально". МІ-5 вважає, що поки "Аль-Каєда" не має в своєму розпорядженні технологій для виготовлення атомної бомби, але, за деякими даними, може зробити так звану брудну бомбу, в якій не відбувається ланцюгової ядерної реакції, а вибух звичайного тротилового заряду розкидає заражені радіоактивні матеріали. Посилаючись на доповідь контррозвідки, газета нагадує, що минулого року "Аль-Каєда" запрошувала до Іраку фахівців-ядерників для роботи над створенням біологічної і радіологічної зброї, яку буде використано у війні проти Заходу. У цитованій в The Sunday Times доповіді наголошується також, що минулого року близько 150 жителів Великої Британії пройшли в Іраку терористичну підготовку. Велика їх частина вже повернулася на острови і утворила так звані сплячі осередки, ставши, за висловом укладачів доповіді, "іноземним легіоном `Аль-Каєди`". У доповіді МІ-5 йдеться також, що керівництво "Аль-Каєди" мало останнім часом активні контакти зі своєю агентурою у Великій Британії. З цього робиться висновок, що до заяви Абдула аль-Хаді про намір влаштувати Європі "Хіросіму і Нагасакі" у жодному випадку не варто ставитися як до "простого блефу". Загроза реальна, тим паче що, за оцінками британської контррозвідки, "вони (терористи `Аль-Каєди`) мають якнайшвидше зробити щось радикальне, інакше почнуть втрачати довіру до своїх слів". І Велика Британія може виявитися однією з їх головних мішеней.

Втім, тривогу б`ють не тільки у Великій Британії. Як повідомила вчора на своєму сайті іспанська радіостанція Cadena Ser, близька до уряду соціалістів, "Аль-Каєда" готується провести найближчим часом теракти в Іспанії і Франції. Це витікає з останнього звіту іспанської розвідки про діяльність "Аль-Каєди", складеного після терактів 11 квітня в Алжірі. Іспанська розвідка вважає, що в Іспанії теракти можуть бути проведені або 27 травня під час місцевих виборів, або 7 липня у Валенсії під час найпрестижнішої парусної регати "Кубок Америки". У Франції удару слід чекати до другого туру президентських виборів 6 травня. Раніше в квітні верховний суддя Бальтасар Гарсон, який займається справами про тероризм, в інтерв`ю газеті La Vanguardia сказав: "Є велика небезпека того, що Іспанія стане об`єктом нових атак ісламістів", особливо в анклавах Сеута і Мелілья в Північній Африці.

Коммерсант