Росія вітає Україну з обранням головуючою в ОБСЄ

Росія вітає обрання України головуючою в ОБСЄ в 2013 році.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Москві, про це журналістам повідомив помічник Президента РФ Сергій ПРИХОДЬКО напередодні саміту ОБСЄ в Астані 1-2 грудня.

«Росія вітає обрання України головуючою в ОБСЄ в 2013 році, бажаємо українським партнерам успіхів у реалізації цієї непростої функції, готові надавати їм всебічне сприяння», - сказав С.ПРИХОДЬКО.

Він зазначив, що в саміті ОБСЄ в Астані візьмуть участь представники керівництва 56 держав-учасниць цієї організації, 12 країн – «партнерів зі співпраці» ОБСЄ і представники декількох десятків інших міжнародних організацій, зокрема ООН, ЄС, НАТО, Ради Європи, СНД, ОДКБ.

За його словами, російська сторона вважає, що Казахстан успішно справився з обов`язками Головуючого в ОБСЄ й країни-організатора саміту. Енергійні зусилля казахстанської сторони дозволили додати нового імпульсу загальноєвропейському процесу.

Як повідомлялося, в 2011 році в ОБСЄ головуватиме Литва, в 2012 році – Ірландія, в 2013 році – Україна.