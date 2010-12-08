Прихильники WikiLeaks атакували сайт шведської прокуратури

Сайт шведської прокуратури пішов в оффлайн після DDoS-атаки, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

Крім того, кібератака на короткий час перервала роботу сайтів платіжної системи PayPal, яка відмовилася приймати пожертви для WikiLeaks, і банку Swiss Post Office, який заморозив рахунки заарештованого 7 грудня в Лондоні засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

"Нашою метою стали сайти, які прогинаються під тиском урядів", - заявив в інтерв’ю BBC News один з хакерів. За його словами, підтримка Ассанжа є особливо важливою, оскільки WikiLeaks "перестали бути просто сайтом витоків і перетворилися на поле битви громадян проти влади". За даними британських журналістів, угруповання хакерів пов`язане з анонімним форумом 4chan.

Починаючи з 28 листопада, коли WikiLeaks розпочав публікації досьє листів американських дипломатів, ресурс перебуває під постійною хакерською атакою. Крім того, сайт був вимушений змінити адресу, оскільки американський DNS-сервіс EveryDNS.net припинив обслуговування проекту. На даний момент WikiLeaks доступний за IP-адресою.