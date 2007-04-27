Джордж Буш станцював бугі-вугі на галявині перед Білим домом (фото)

Джордж Буш нарешті дав відповідь на одвічне питання: чи уміють президенти танцювати. Як виявилося, відповідь на це питання така: все залежить від того, який сенс вкладати в поняття "танцювати". Як пише видання, президент США станцював бугі-вугі на галявині Білого дому на заходах, присвячених Дню боротьби з малярією.

Запрошена на цей вечір західноафриканська танцювальна трупа Kankouran запропонувала президентові приєднатися до свого виступу. Одягнений в костюм Буш хоробро погодився і почав вертіти стегнами, крутити руками з одного боку в інший і над головою і навіть на кілька хвилин експропріював барабан.

При цьому, як відзначає англійське видання, цей класичний номер "білої людини в Африці" супроводжувався дикунським виразом обличчя, але виконувався з набагато більшим жаром, ніж зазвичай очікують від сучасного державного мужа.

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Фото Reuters