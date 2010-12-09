Панамський канал тимчасово закритий
00:13, 09 грудня 2010Світ
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Через дощі вода піднялася як ніколи
Прохід суден через Панамський канал, що сполучає Атлантичний океан з Тихим, тимчасово припинений через сильні дощі, повідомили в Управлінні каналом.
Через опади вода в каналі піднялася до рекордної позначки, зазначили в Управлінні.
Через Панамський канал здійснюється близько п`яти відсотків світових морських перевезень, щороку каналом проходять близько 14 тис. суден.
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