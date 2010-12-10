Мексиканський наркобарон офіційно працює вчителем

Один з розшукуваних наркобаронів Мексики, Сервандо Гомес Мартінес, також відомий під прізвиськом Ла-Тута, офіційно перебуває на роботі в одній із шкіл у штаті Мічоакан вчителем, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на міністерство утворення країни.

Хоча він не провів з дітьми жодного заняття, держава заплатила йому за цей рік майже 52 тисячі песо (близько 4 тисяч доларів).

Як з`ясувалося, професійний педагогічний стаж Ла-Тути становить 15 років.