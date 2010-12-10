Медведєв прийняв Януковича в Кремлі
19:11, 10 грудня 2010Світ
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У Москві саміт країн СНД
Президенти Росії і України Дмитро МЕДВЕДЄВ і Віктор ЯНУКОВИЧ зустрілися у Кремлі після закінчення саміту глав країн СНД.
Як передає РІА «Новости», про це повідомила прес-секретар російського Президента Наталія ТІМАКОВА.
Засідання Ради глав держав СНД, що відбулося сьогодні в Москві, стало одним із ключових заходів у рамках головування Росії у Співдружності, що завершується у 2010 році.
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