Медведєв прийняв Януковича в Кремлі

Президенти Росії і України Дмитро МЕДВЕДЄВ і Віктор ЯНУКОВИЧ зустрілися у Кремлі після закінчення саміту глав країн СНД.

Як передає РІА «Новости», про це повідомила прес-секретар російського Президента Наталія ТІМАКОВА.

Засідання Ради глав держав СНД, що відбулося сьогодні в Москві, стало одним із ключових заходів у рамках головування Росії у Співдружності, що завершується у 2010 році.