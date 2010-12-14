Супротивники Берлусконі влаштували погроми в центрі Рима

У Римі піднялася хвиля протестів після того, як парламент Італії відхилив вотум недовіри уряду Сильвіо Берлусконі. Щонайменше 90 осіб постраждали в результаті зіткнень протестувальників з поліцією, передає Agence France-Presse.

За даними поліції, більше половини потерпілих - поліцейські. Затримано 41 учасника акцій протесту, а 22 потрапили до лікарень з різними травмами.

Заворушення почалися, коли стало відомо, що парламент Італії не зміг винести вотум недовіри прем`єр-міністрові країни Сильвіо Берлусконі, повідомляє Лента.ру. Цього вівторка в Палаті депутатів на підтримку уряду висловилися 314 осіб, а 311 виступили проти. У Сенаті за Берлусконі було подано 162 голоси з 308.

Правлячу коаліцію звинувачують у купівлі голосів парламентаріїв для отримання більшості. Коли ставилося питання про вотум, супротивники прем`єра мали достатньо голосів для потрібного їм рішення. Проте після початку переговорів усередині парламенту Берлусконі зміг залучитити кілька депутатів на свій бік.

Протестувальники в мотоциклетних шоломах і лижних масках кричали "Ганьба!" і закидали поліцейських камінням, фарбою і димовими шашками. Було підпалено кілька машин, зокрема поліцейський фургон і сміттєвоз. Події розвивалися в основному в центральній частині італійської столиці і налякали туристів, зауважує агентство.

Як заявили організатори римських акцій протесту, в них взяли участь близько 100 тисяч людей. Мер Рима Джанні Алеманно (Gianni Alemanno) заявив, що таких заворушень місто не бачило з 1970-х років. Маніфестації пройшли і в інших містах країни, зокрема в Барі, Генуї, Неаполі й Туріні.