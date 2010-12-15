Більшість американців хочуть судити Ассанжа (опитування)

Більшість американців засуджують діяльність ресурсу WikiLeaks і його засновника Джуліана Ассанжа. Такими є результати опитування, проведеного газетою The Washington Post спільно з телеканалом ABC.

За результатами опитування, 68 відсотків громадян США вважають, що публікація WikiLeaks секретних даних Держдепартаменту поставила під загрозу інтереси американської держави і суспільства. Тому близько 59 відсотків респондентів висловилися за те, щоб Джуліан Ассанж постав перед судом у США.

Утім, дослідження виявило різне ставлення до того, що відбувається, залежно від віку. Зокрема, в поколінні, що виросло на Інтернеті (18-29 років), третина опитаних упевнена, що діяльність WikiLeaks піде на користь американському суспільству. Серед старших респондентів (від 30 до 50 років і більше) таких удвічі менше.

Щодо особи Ассанжа молоді учасники опитування поділилися практично порівну - 45 відсотків вважають, що засновника WikiLeaks слід судити в США, а 46 відсотків не бачать в його діях складу злочину. У старшій віковій групі прихильників кримінального переслідування Ассанжа в США на 37 відсотків більше, ніж опонентів.