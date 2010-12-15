У США вчителька виграла в лотерею понад 95 млн. доларів

У США 64-річна вчителька Шейла ВЕРКЕ зі штату Арізона виграла в лотерею понад 95 млн. доларів.

Як повідомляє NEWSru, на прес-конференції вона сказала, що має намір витратити гроші не тільки на придбання машини і подорожі по США. "У моєму житті, житті моїх дітей, онуків і друзів настануть зміни", - пообіцяла вчителька.

Щасливий квиток, куплений два тижні тому в магазині, дає право одержати 95,3 млн. доларів. Це третій за величиною приз в історії проведення лотереї Powerball в Арізоні, передає ІТАР-ТАСС.

Ш.ВЕРКЕ, проте, вважає за краще забрати виграш не частинами (щорічними платежами протягом 30 років), а відразу. В результаті, згідно з правилами, сума призових зменшилася до 49,9 млн. доларів.

Як сказала вчителька, успіх їй принесла комбінація 5-10-11-12-20 і цифра 2, що є датами її дня народження і появи на світ двох її дітей.

"Я вибрала ці цифри 6,5 років тому і більше від них не відступала. Я купувала квитки, навіть якщо доводилося добирати потрібну суму (два долари) дрібними монетами", - пояснила Ш.ВЕРКЕ.

За оцінкою експертів, шанси американки правильно вгадати всі шість номерів лотереї дорівнювали один до 195 мільйонів.

Powerball розігрується двічі на тиждень у 42 штатах, федеральному окрузі Колумбія і на Віргінських островах (США).