У Польщі морози забрали життя вже майже 90 людей

У Польщі з початку сильних морозів від переохолодження померли 87 осіб, в тому числі у грудні - 72.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі польського Міністерства внутрішніх справ та адміністрації (MSWiA).

Міністерство поінформувало, що польська поліція за допомогою інших служб патрулює місця, де можуть знаходитися бездомні люди, життю яких найбільше загрожують морози.

„У зв’язку з низькими температурами, прогнозованими на найближчі дні, MSWiA просить звертати особливу увагу на бездомних та старших людей (без опіки на вулиці)”, - відзначила прес-служба.

У міністерстві додали, що відповідні служби підтримують зв’язки зі спеціальними центрами суспільної допомоги, куди можуть бути доставлені люди, яким загрожує переохолодження.