Мер Москви: міліція буде жорстко придушувати провокації та заворушення

Мер Москви Сергій СОБЯНІН заявляє, що московська міліція буде придушувати всі провокації і спроби влаштувати безлади в столиці РФ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив в ефірі телеканалу «Росія 24».

«Я б закликав гарячі голови не піддаватися на провокації, заклики до насильства. Міліція й надалі буде жорстко придушувати будь-які провокаційні спроби і насилля», - сказав С.СОБЯНІН.

Він зазначив, що правоохоронці проводять профілактичні заходи щодо недопущення у місті несанкціонованих мітингів.

«В даний час затримано кілька сотень людей, ніяких даних про жертви немає», - повідомив він.

За його словами, міліція проводить посилене патрулювання міських вулиць, метро, громадського транспорту, для того, щоб не допустити ніякі заворушення.

За даними ГУВС міста Москви, в рамках заходів щодо припинення протиправних дій затримано більше 1 тис. осіб, у деяких вилучені ножі й пістолети. Всі порушники доставлені у відділення міліції.

У той же час, за інформацією міліції обстановка в місті нормалізована і перебуває під контролем.

Зокрема, були мобілізовані додаткові сили, щоб уникнути зіткнень між націоналістично налаштованою молоддю і вихідцями з Кавказу. Були посилені патрулі на Манежній площі, Смоленській набережній, майже 1,5 тис. міліціонерів перебували на Площі Київського вокзалу.