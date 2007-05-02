Буш заборонив виводити війська з Іраку

Президент США Джордж БУШ наклав вето на законопроект Конгресу, яким передбачається початок виведення американських військ з Іраку. Як повідомляє “Німецька хвиля”, Дж.БУШ обґрунтував своє вето тим, що безвідповідально говорити ворогові, коли розпочнеться виведення військ, оскільки це призведе до ще більшого хаосу.

26 квітня Сенат, а ще раніше Палата представників схвалили законопроект, яким передбачається виділення понад 124 мільярдів доларів на операції в Іраку та Афганістані, однак за умови, що США розпочнуть виведення військ з Іраку не пізніше 1 жовтня цього року і завершать до квітня 2008 року.

Для подолання вето президента на цей законопроект обом палатам Конгресу необхідно зібрати більшість у дві третини голосів. Однак такий розвиток подій експерти розцінюють як малоймовірний.