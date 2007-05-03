ЮНЕСКО: 2006 рік став найкривавішим для журналістів

2006 рік став найкривавішим для журналістів – убито понад 150 працівників засобів інформації.

Як повідомили УНІАН в Центрі Новин ООН, про це заявив у своєму посланні з нагоди Всесвітнього дня свободи друку Генеральний директор ЮНЕСКО Коїтіра МАЦУУРА.

К.МАЦУУРА підкреслив, що насильство щодо представників ЗМІ представляє сьогодні одну з найбільших загроз для свободи вираження думок. Він закликав міжнародне співтовариство активізувати зусилля, направлені на забезпечення безпеки журналістів і підкреслив, що держави повинні покінчити з атмосферою безкарності, в якій скоюються злочини проти представників ЗМІ.

«Уряди повинні виконувати свій обов`язок із забезпечення того, щоб щодо злочинів проти професійних працівників засобів інформації проводилися розслідування, а їх винуватці поставали перед судом», — заявив К.МАЦУУРА. Глава ЮНЕСКО підкреслив, що в останнє десятиліття спостерігається різке зростання насильства щодо журналістів і інших професійних працівників засобів інформації. Зокрема, в багатьох країнах світу ці категорії осіб зазнають переслідувань, нападів, утримуються в ув`язненні та стають жертвами вбивць.

К.МАЦУУРА заявив, що 2006 рік був сам кровопролитним для журналістів. Так, було убито понад 150 працівників засобів інформації. Сотні інших представників ЗМІ заарештовувалися, піддавалися погрозам або нападам через свою роботу. Голова ЮНЕСКО підкреслив, що журналістська діяльність ніколи раніше не була такою небезпечною, особливо, в зонах конфліктів. Він додав, що найгіршим прикладом цього є Ірак, де за останній рік було убито 69 працівників засобів інформації. З початку конфлікту в квітні 2003 р. в цій країні загинуло понад 170 представники ЗМІ. Керівник ЮНЕСКО підкреслив, що ніколи в історії не було такої великомасштабної загибелі журналістів.

«Ті, хто ризикує своїм життям заради представлення незалежної і надійної інформації, заслуговують нашого захоплення, пошани і підтримки. Вони краще за інших розуміють, що засоби інформації вносять значний внесок в процеси підзвітності, відновлення і примирення», - йдеться в посланні.

У ньому підкреслюється, що зростання насильства по відношенню до журналістів є, хай навіть трагічним, але свідченням важливості засобів інформації для сучасних демократій. «Безпека журналістів - це питання, яке стосується всіх нас. Будь-яка агресія проти журналіста є посяганням на наші найфундаментальніші свободи. Без базової безпеки неможливо користуватися свободою преси і свободою виразу думок», - підкреслив К.МАЦУУРА.