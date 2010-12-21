Чавес: Білорусь вивищується як бастіон гідності і процвітання

Лідер Венесуели Уго Чавес від імені очолюваного ним уряду привітав свого білоруського колегу Олександра Лукашенка з перемогою на президентських виборах, повідомив венесуельський МЗС.

"Уго Чавес від імені венесуельського народу і боліваріанського уряду найщирішим чином вітає народ Республіки Білорусь та її державні структури з проявом демократії під час голосування, в результаті якого був переобраний на посаду президента країни великий європейський лідер Олександр Лукашенко", - цитує комюніке РІА "Новости".

У ньому також наголошується, що перемога Лукашенко сприятиме "поглибленню братських зв`язків двох держав, які прагнуть побудови справедливого світу".

На думку Чавеса, "сьогодні Білорусь вивищується як бастіон гідності і процвітання в Європі, яка конвульсує від ненаситної пожадливості транснаціонального капіталу".