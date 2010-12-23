ЄС і США закликали Білорусь звільнити учасників акцій протесту

Європейський Союз і Сполучені Штати Америки закликали Білорусь звільнити всіх арештованих 19 грудня цього року учасників акцій протесту, включаючи кандидатів на пост Президента країни.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у розповсюдженій сьогодні спільній заяві Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін ЕШТОН і держсекретаря США Хілларі КЛІНТОН про ситуацію в Білорусі.

«Ми суворо засуджуємо всю жорстокість, зокрема, непропорційне застосування сили проти кандидатів у Президенти, політичних активістів, представників громадянського суспільства і журналістів. Разом узяті вибори і наступні події - це плачевний крок назад у розвитку демократичного управління і поваги до прав людини у Білорусі», - наголошується в заяві.

«Народ Білорусі заслуговує на краще», - підкреслили К.ЕШТОН і Г.КЛІНТОН.

У спільному документі наголошується, що ЄС і США визнають серйозні проблеми у виборчому процесі і процесі підрахунку голосів, як повідомляла про це місія спостерігачів ОБСЄ, і міститься заклик до властей Білорусі значно реформувати виборчий процес, щоб виконати свої зобов`язання у рамках ОБСЄ.

У заяві також зазначається, що уряду Білорусі слід було б зробити кроки, необхідні для створення політичного простору для політичних активістів, представників громадянського суспільства і незалежних журналістів.

«Повага до демократії і прав людини залишається основною для поліпшення відносин Білорусі з США і Європейським Союзом. Без істотного прогресу у цих галузях, відносини не поліпшаться», - підкреслили К.ЕШТОН і Г.КЛІНТОН.

Вони також підтвердили намір продовжувати надавати підтримку народу Білорусі і представникам громадянського суспільства.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня у Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг чинний Президент Олександр ЛУКАШЕНКО, одержавши близько 80% голосів за.

Увечері 19 грудня поліція жорстоко подавила акції протесту опозиції, заарештувавши більш як 600 осіб, серед яких 7 опозиційних кандидатів у Президенти, троє з яких - Володимир НЕКЛЯЄВ, Микола СТАТКЕВИЧ, Віталій РИМАШЕВСЬКИЙ – були перед тим побиті силами правопорядку.