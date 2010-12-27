У Білорусі тривають обшуки у противників Лукашенка

Співробітники КДБ Білорусі провели обшуки в офісах і квартирах супротивників авторитарного голови держави Олександра Лукашенко, повідомляє Deutsche Welle. Ці заходи проведені в рамках розслідування справи про "масові безлади" в Мінську після спірного переобрання Лукашенка президентом на виборах 19 грудня.

Один з лідерів опозиції - голова руху "За Свободу" Олександр Мілінкевич надіслав керівникам Євросоюзу - Херману ван Ромпею, Кетрін Ештон і Штефану Фюле - лист із закликом відновити відносини з Білоруссю лише після звільнення політв`язнів і затриманих 19 грудня, повідомляє агентство БелаПАН.

Тим часом голова Центрвиборчкому Білорусі Лідія Єрмошина звинуватила спостерігачів ОБСЄ в привласненні "каральних функцій". За її словами, спостерігачі від ОБСЄ "почали перебирати на себе такі широкі права", що перетворилися на якийсь аналог комітету держконтролю СРСР.

"Вони беруть на себе не тільки функції наглядові, а й функції каральні, які виходять далеко за рамки самої ідеї міжнародного спостереження" і є, "по суті, втручанням у внутрішні справи суверенної держави", цитує слова Єрмошиної агентство ІТАР-ТАРС.