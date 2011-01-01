На борту літака, який згорів у Сургуті, була група На-На

Учасники музичної групи "На-на", які були серед пасажирів згорілого Ту-154 в Сургуті, зустрілися з представниками авіакомпанії Kolavia і в аеропорту чекають наступного рейса на Москву, повідомив РІА “Новости” соліст колективу Сергій Льовкін.

Як повідомлялося, Ту-154, що виконував рейс Сургут-Москва, спалахнув у суботу під час руху на зльотній доріжці в аеропорту Сургут. Одна людина загинула, 34 госпіталізовані, місцеперебування трьох пасажирів не встановлене. Літак повністю згорів.

На борту перебували, за даними МНС - 116 пасажирів і 9 членів екіпажа, а за даними Росавіації - 116 пасажирів, 8 членів екіпажу, 8 членів резервного екіпажу і два техніки.

"Ми зустрілися з представниками авіакомпанії, заповнили всі папери про згорілі речі для відшкодування збитків. Згоріли наші дорогі дизайнерські костюми, одяг підтанцьовки, особисті речі, вже не кажучи про всі документи", - розповів Льовкін. "Попереднім рейсом до Москви ми не полетіли - там не було місць для всього колективу, а ми хочемо триматися разом". За словами співака, практично всі пасажири нещасливого рейсу вже відлетіли до Москви. "Ми сидимо тут одні, дивимося з вікна на те, як прибирають залишки літака, ось бачу - валяється його хвіст. Дуже страшно летіти, хотілося б краще іншим шляхом дістатися до Москви", - зізнався музикант.

Він додав, що сумнівається, чи вдасться одержати відшкодування збитків від Kolavia.

За словами очевидців, учасники групи "На-На" першими відчули запах диму в літаку, повідомляє користувач Lobster в запису на одному з сургутських форумів.

"Тільки розмовляв із знайомою. Летіла цим рейсом. Літак стояв. Люди вже роздяглися. Засунули свої норкові шуби у верхні ящики... Всі вже пристібнулися. Коли завели двигуни заволали "нанайці", вони сиділи біля туалету і перші відчули дим. Відразу вирубилося світло, і стюардеси кричали "всім на підлогу", - наводить текст РІА "Новости". "Моя знайома озирнулася і побачила вогонь. Пластик миттєво весь спалахнув. Нахилилася до підлоги і відчула, що потягло свіжим повітрям. Хотіла вже повзти, але їй затисли ноги, тому що люди із задніх крісел полізли просто по головах передніх". За словами блогера, останні люди виходили вже з чорними від кіптяви обличчями. "А потім вони всі сиділи в накопичувачі без їжі до 18.00".