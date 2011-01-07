Китай: закон зобов'яже дітей дбати про батьків

Китайські законодавці розробляють закон, який зобов`яже дітей відвідувати і піклуватися про своїх немолодих батьків, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на державні ЗМІ.

Згідно із законопроектом, літні люди зможуть подати до суду на своїх дітей, якщо ті не надають їм належного догляду.

Китай починає відчувати негативні наслідки політики обмеження народжуваності. Обмеження в одну дитину на сім`ю призвело до стрімкого зростання частки літніх людей у населенні.

Турбота про батьків є частиною китайської культури, проте внутрішня міграція і робота призводять до порушення сімейних зв`язків.