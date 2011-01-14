Парламент змусить Назарбаєва бути президентом без виборів?

Спільне засідання палат парламенту Казахстану, на якому депутати мають намір подолати вето президента щодо питання про референдум з продовження повноважень голови держави до 2020 року, відбудеться сьогодні в Астані, повідомляє РІА "Новости".

Наприкінці минулого тижня в офіційній пресі був оприлюднений указ президента, яким Назарбаєв відхилив пропозицію парламенту про винесення на референдум ідеї продовжити до 2020 року повноваження чинного президента без всенародних виборів.

Проте депутати мають намір у п`ятницю на спільному засіданні палат парламенту подолати вето голови держави.

Ініціативна група референдуму, якій необхідно було зібрати не менше 200 тисяч підписів громадян, зібрала... на 5 мільйонів більше.

Чинний президент Казахстану 70-річний Нурсултан Назарбаєв перебуває при владі більше 20 років. У 2012 році мали пройти чергові вибори президента, на яких Назарбаєв планував висунути свою кандидатуру.

У Казахстані вже є досвід проведення всенародного референдуму про подовження повноважень чинного президента: у 1995 році референдум подовжив повноваження Назарбаєва до кінця 1999 року.