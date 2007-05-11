Аль-Каєда оприлюднила відеозапис страти 9 викрадених офіцерів

Іракський підрозділ "Аль-Каєди" оприлюднив відеозапис страти дев`ятьох викрадених іракських офіцерів. Відео було розміщене на одному з ісламістських сайтів в інтернеті, передає Associated Press. На записі видно, як полонених із зав`язаними очима і зв`язаними за спиною руками вишиковують в ряд, після чого кожному з них бойовики стріляють у голову.

П`ятеро іракських військових офіцерів і четверо поліцейських були викрадені в іракській провінції Діяла, на північ від Багдада. Відповідальність за цей злочин узяло на себе угрупування "Ісламська держава Ірак". 8 травня ц.р. бойовики розповсюдили відеозвернення, в якому висунули іракській владі ультиматум. Вони, зокрема, вимагали протягом 72 годин звільнити з в`язниць всіх суннітських жінок.

РБК