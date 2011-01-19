Офіційний Мінськ загрожує Польщі контрзаходами

Мінськ шкодує про введення Польщею заборони на в`їзд для ряду представників Білорусі і попереджає про заходи у відповідь до Варшави, зазначається в коментарі прес-секретаря білоруського МЗС Андрія Савіних, розміщеному на сайті міністерства.

У вівторок польське агентство PAP з посиланням на джерело в МЗС повідомило, що Варшава заборонила в`їзд до країни президентові Лукашенку і ряду білоруських чиновників. Список осіб, яким заборонено в`їжджати на територію Польщі, став відповіддю з Варшави на розгін акції опозиції в Мінську та арешти.

"Ми з великим жалем сприйняли інформацію про введення польською стороною візових обмежень. Це кон`юнктурне і поспішне рішення, яке свідчить про вибір польською стороною конфронтаційного шляху, - йдеться в коментарі.

Санкційне мислення поглиблює розділові лінії і руйнує довіру. Досвід останніх десятиліть з усією очевидністю доводить безперспективність такого шляху.

Рішення польської влади не залишає нам вибору. Республіка Білорусь буде вимушена піти на адекватні за змістом заходи у відповідь.

Проте ми зберігаємо упевненість, що у нас і наших європейських партнерів є можливість відійти від конфронтаційних сценаріїв і повернутися до предметної і практичної взаємодії на користь всіх сторін..."