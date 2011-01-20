Венесуела заявила про світове лідерство щодо запасів нафти
04:11, 20 січня 2011Світ
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Версія профільного міністра
Венесуела вийшла на перше місце в світі за запасами нафти, випередивши за цим показником Саудівську Аравію, заявив міністр нафтового відомства країни Рафаель Рамірес.
За його словами, “наприкінці минулого року ми виходили з рівня 217 млрд. барелів, але нині можемо сертифікувати 297 млрд.”, повідомляє AFP, натомість у найбільшого виробника і експортера сирої нафти - Саудівської Аравії - за даними ОПЕК, "лише" 266 млрд. барелів.
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