Венесуела заявила про світове лідерство щодо запасів нафти

Венесуела вийшла на перше місце в світі за запасами нафти, випередивши за цим показником Саудівську Аравію, заявив міністр нафтового відомства країни Рафаель Рамірес.

За його словами, “наприкінці минулого року ми виходили з рівня 217 млрд. барелів, але нині можемо сертифікувати 297 млрд.”, повідомляє AFP, натомість у найбільшого виробника і експортера сирої нафти - Саудівської Аравії - за даними ОПЕК, "лише" 266 млрд. барелів.