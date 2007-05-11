Мосгорсуд відмовив в реабілітації царської сім`ї

Відхилений позов княгині Марії Романової

Мосгорсуд залишив в силі ухвалу про визнання законним рішення Генпрокуратури Росії про відмову в реабілітації царської сім`ї, повідомляє РИА новости. Таким чином суд відмовив в задоволенні касаційної скарги княгині Марії Романової і касаційного подання Генпрокуратури. Сторони просили скасувати рішення Тверського суду Москви.

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