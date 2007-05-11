Сербія прийняла повноваження голови Ради Європи

Сербія прийняла сьогодні в Страсбургу повноваження голови Ради Європи строком на шість місяців.

Як повідомив представник Ради Європи, під час церемонії, яка проходить за зачиненими дверима, сербський міністр закордонних справ Вук ДРАШКОВІЧ, який півроку очолюватиме Комітет міністрів РЄ, представив програму сербського головування.

"Сербія надає найбільшої важливості здійсненню найвищих європейських норм у Косово, особливо у сфері прав людини і верховенства права", - зазначається в документі.