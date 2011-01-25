Крайніми за вибух будуть міліціонери в Домодєдово

Роботу лінійний відділок внутрішніх справ аеропорту Домодєдово перевірять слідчі органи, оскільки до цього підрозділу міліції ще до здійснення теракту були великі нарікання і претензії, повідомив РІА “Новости” високопоставлений співпрозмовник у російських силових структурах.

"Крім того, всі працівники будуть перевірені управлінням власної безпеки. У цьому відділку працює дуже багато людей, що приїхали з інших регіонів Росії. Служба власної безпеки перевірить, зокрема, і законність їх влаштування на роботу", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, в аеропорту, зокрема в зоні прильоту, де стався вибух, "коїлося повне беззаконня", і винні в цьому, зокрема, і співробітники ЛВВС. "Вони закривали очі на постійну наявність в зоні сторонніх осіб, серед яких були так звані "бомбіли" і які повністю панували в зоні прильоту", - сказав він.

У зоні прильоту не було елементарних заходів контролю, хоча на це вище керівництво неодноразово звертало увагу, додав він.

Перевірка торкнеться і служби безпеки аеропорту.

Президент Росії Дмитро Медведєв заявив у вівторок, що менеджмент московського аеропорту Домодедово повинен відповісти за порушення в забезпеченні безпеки. Президент дав доручення генеральному прокуророві розібратися з тим, як в Домодєдово виконуються закони про забезпечення безпеки. Аеропорт, за словами Медведєва, добрий, сучасний, але те, що сталося, показує, що явно були порушення в забезпеченні безпеки.