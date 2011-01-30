Екс-голова МАГАТЕ оголосив початок нової ери в Єгипті

Один з лідерів єгипетської опозиції, колишній глава МАГАТЕ Мохамед ель-Барадеї вперше виступив перед демонстрантами на площі Тахрір у центрі Каїра. Він проголосив "початок нової ери". "Почате нами неможливо повернути назад", - заявив ель-Барадеї.

Як повідомляється в редакційному блозі телеканалу "Аль-Джазіра", коаліція опозиційних організацій, куди входить, зокрема, заборонений рух "Брати-мусульмани", обрала колишнього голову МАГАТЕ представником на переговори з урядом.

Незадовго до виступу на площі Тахрір ель-Барадеї закликав президента Єгипту Хосні Мубарака негайно подати у відставку. Він заявив телеканалу CNN, що Єгипет входить у перехідний період, який вимагає формування уряду національної єдності і проведення вільних виборів.

У короткому інтерв`ю телеканалу CBS ель-Барадеї підкреслив, що відставка Мубарака дозволить припинити масові хвилювання. "Вчора його закликали піти у відставку. Сьогодні звучать заклики віддати його під суд", - додав лідер опозиції.

Ель-Барадеї також піддав критиці позицію США, заявивши, що політика американської адміністрації викликає дедалі менше довіри. За його словами, США говорять про демократію і права людини, водночас надаючи підтримку диктаторові.

Єгипет - ключовий союзник Сполучених Штатів на Близькому Сході, зазначає Лента.ру. Держсекретар США Хіларі Клінтон в неділю виступила за "впорядкований перехід" влади в Єгипті, проте не стала вимагати від Мубарака негайної відставки.

Мітинг на площі Тахрір проводиться всупереч комендантській годині. Перед її настанням над площею на малій висоті пролетіли два винищувачі, оглушивши демонстрантів. Проте єгипетські військові не вживають заходів для розгону учасників виступів.