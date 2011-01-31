Обама тримає зв'язок з лідерами Саудівської Аравії, Ізраїлю, Туреччини

Президент США Барак Обама обговорив кризу в Єгипті з лідерами Ізраїлю, Саудівської Аравії та Туреччини, повідомляє Радіо "Свобода" з посиланням на прес-службу Білого дому.

Обама ще раз наголосив необхідність уникати насильства у врегулюванні конфлікту. "Президент підтвердив, що США виступають за припинення насильства і закликають сторони до стриманості, а також підтримують дотримання універсальних прав, включаючи права на свободу зборів і свободу висловів", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Лідер США провів телефонні розмови з саудівським королем Абдуллою і прем`єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Про те, з ким з керівників Туреччини він говорив, не повідомляється.

Обама також попросив іноземних лідерів продовжувати обговорення ситуації в Єгипті і бути в постійному контакті один з одним.

Як раніше повідомлялося, у суботу президент США провів нараду з фахівцями з нацбезпеки про ситуацію в Єгипті.

Колишній глава МАГАТЕ Мохамед ель-Барадеї, сьогодні обраний від коаліції опозиційних організацій представником на переговори з єгипетським урядом, піддав критиці позицію США. Він заявив, що політика американської адміністрації викликає дедалі менше довіри. За його словами, США говорять про демократію і права людини, водночас надаючи підтримку диктаторові.