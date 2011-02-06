Мубарака можуть відправити на тривале лікування до Німеччини

У Єгипті обговорюються варіанти м`якого усунення президента Хосні Мубарака від влади з метою швидкого врегулювання політичної кризи, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на New York Times і джерелах в адміністрації США.

Один з варіантів передбачає від`їзд Мубарака на регулярне медичне обстеження до Німеччини: як завжди, але цього разу довше. Інший – від’їзд на резиденцію в Шарм-ель-шейху.

Ці плани обговорюють віце-президент Єгипту Омар Сулейман і армійське керівництво. Вони хочуть таким чином обмежити вплив президента і водночас розпочати переговори з опозицією і формування перехідного уряду без формальної відставки Хосні Мубарака, пояснює New York Times.