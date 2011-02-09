Естонія проконсультує Україну щодо соціальних реформ

Уряд Естонії надасть уряду Україні консультації з приводу реформи соціального сектора.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем`єр-міністра - міністра соціальної політики України Сергія ТІГІПКА, домовленість про це була досягнута під час його зустрічей з прем`єр-міністром Естонії Андрусом АНСІПОМ і державним секретарем Хейккі ЛООТОМ.

Консультації будуть надаватися у рамках створеного у Таллінні Центру Східного партнерства.

Під час зустрічей сторони обговорили актуальні аспекти реформування податкового і пенсійного законодавства, а також системи соціального захисту населення.

Також йшлося про основні напрями розвитку соціально-політичної та економічної ситуації в Україні та Естонії.

Особлива увага на переговорах приділялася досвіду Естонії в галузі євроінтеграції, зокрема, реформуванню органів державного управління, наближенню законодавства до вимог і стандартів Євросоюзу.

С.ТІГІПКО та А.АНСІП відзначили високі темпи розвитку відносин між Україною і Естонією у політичній, економічній та культурно-гуманітарній сферах.