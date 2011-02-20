Єврокомісія хоче злиття ITGI і Nabucco

Єврокомісія закликає Інтерконнектор Турція-Греція-Італія (ITGI) і консорціум Nabucco розпочати переговори про злиття. Передбачається, що такий крок забезпечить безпеку поставок з Центральної Азії на європейський ринок.

Як повідомляє «Дзеркало тижня. Україна», неофіційно такі переговори тривають давно. У головному офісі норвезької державної нафтової компанії Statoil в Осло підтвердили, що, хоча Statoil віддає перевагу Nabucco, компанія не проти прискорити його розвиток за рахунок реалізації його адріатичного напряму - ITGI.

Вартість трубопроводу ITGI оцінюють в 3,4 млрд. дол., а Nabucco - в 10,7 млрд. дол. У Євросоюзі, зокрема, розглядають варіант почати з дешевшого проекту, а потім збільшити розмір запланованого трубопроводу через Туреччину.

Передбачається, що першим етапом реалізації проекту стане «Південний коридор, фаза I», який поставлятиме газ до Греції і далі до Італії, другим - «Південний коридор, фаза II», який створить відгалуження від магістрального трубопроводу і пройде на північ до Австрії.

Транс-Адріатичний Трубопровід (TAP) вартістю 1,5 млрд. євро, який, як і Nabucco і ITGI, також змагається за транспортування газу з Азербайджану, поки не бере участі у переговорах про злиття. Хоча в самому TAP не проти такої співпраці і залучення інших акціонерів.