Лівійський спецназ перейшов на бік повсталих

Підрозділи сил спеціального призначення лівійської армії в місті Бенгазі на сході країни перейшли на бік супротивників режиму лівійського лідера Муаммара Каддафі, повідомили в неділю арабські супутникові телеканали. За інформацією телеканалу "Аль-Джазіра", військові повідомили жителям, що місто вільне від сил безпеки, відданих Каддафі. Крім того, до противників Каддафі пристали найбільші лівійські племена.

У столиці Лівії Тріполі почалися зіткнення демонстрантів з поліцією, про це агентство Reuters повідомляють очевидці подій. «На вулицях заворушення. Такого ще не було», – каже один із працівників готелю, розташованого в центрі міста, в одному кілометрі від головного майдану столиці – Зеленої площі.

За інформацією AP, одержаною від іншого джерела, кількасот протестувальників зібралися в районі площі Мучеників в центрі Тріполі. Донедавна обстановка в столиці Лівії залишалася спокійною, всі центри протестів були сконцентровані на сході країни.

Відомий в арабському світі мусульманський теолог Юсуф Аль-Кардаві в інтерв`ю телеканалу «Аль-Джазіра» закликав всіх імамів Лівії стати на бік протестуючих.

«Цей деспотичний тиран підписав свій вирок. Кажу імамам усіх мечетей: «Ваш обов’язок – підтримати протестуючих», – наводить його слова Газета.ру. - Я кажу зараз Каддафі, як раніше сказав його другу Мубараку: «піди зараз або залишайся і чекай вироку».