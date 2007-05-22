Корвет ”Тернопіль” готовий до виконання завдань НАТО

Корвет Військово-Морських Сил України “Тернопіль” пройшов сертифікацію і готовий до виконання завдань операції НАТО “Активні зусилля”.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міноборони, про це заявив командувач військово-морським компонентом об’єднаних сил НАТО “Південь” віце-адмірал Роберто ЧЕЗАРЕТТІ.

“Тернопіль” пройшов сертифікацію і готовий до виконання завдань операції НАТО “Активні зусилля”, - наголосив Р.ЧЕЗАРЕТТІ, виступаючи перед екіпажем українського корабля.

Він подякував українським морякам за зусилля, які вони доклали до участі корабля у Середземноморській операції.

23 травня екіпаж корвету ВМС ЗС України “Тернопіль” візьме участь у Дні високоповажних осіб. Цей день стане знаменним не тільки для особового складу корвету, а й для усіх Військово-Морських Сил України - на “Тернополі” буде піднято прапор НАТО.

В рамках Дня високоповажних осіб військові кораблі різних класів, підводні човни, вертольоти і літаки країн - учасниць операції НАТО “Активні зусилля”, а також катери прикордонної служби Італії продемонструють свої дії у боротьбі з тероризмом.

* * * Після терористичних актів в США 11 вересня 2001 року НАТО на практиці застосувало положення Статі 5 Вашингтонського договору. На прохання США Альянс погодився на проведення у Середземному морі антитерористичної операції “Активні зусилля”. Практична фаза операції розпочалася 6 жовтня 2001 року.

Україна стала другою після Російської Федерації з країн – не членів НАТО, яка приєдналася до операції “Активні зусилля”.