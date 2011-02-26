У рейтингу країн, близьких до спалаху протесту, Україна одразу після Тунісу

У блозі газети The Wall Street Journal опубліковано рейтинг країн, в яких, на думку упорядників списку, можливі спалахи протестних настроїв. Автор матеріалу зазначає, що розрахував придуманий ним самим індекс за досить простою формулою, без економетричного моделювання, не враховуючи великої кількості чинників.

Перше місце в списку посіла Кенія, індекс протестних настроїв в якій прирівняли до 100. На другому місці Камерун з показником 94,5, а на третьому Пакистан з індексом 90,8. Четвертий рядок дісталася Нігерії (88,9), а замикає п`ятірку Індонезія (80,3). До верхньої десятки потрапили також Філіппіни, Гватемала, Марокко, Йорданія і Азербайджан.

Росія опинилася на 40 місці з показником 58, зауважує Лента.ру, між Саудівською Аравією (58,4) і Таїландом (56,2). Грузія, Узбекистан, Україна, Білорусь, Туркменія і Казахстан мають у рейтингу бунтівних країн вищі позиції.

1. Кенія 100.0

2. Камерун 94.5

3. Пакистан 90.8

4. Нігерія 88.9

5. Індонезія 80.3

6. Філіппіни 80.1

7. Гватемала 79.2

8. Марокко 78.7

9. Йорданія 78.6

10. Азербайджан 78.6

11. В`єтнам 77.9

12. Алжир 77.4

13. Лівія 76.9

14. Індія 76.6

15. Узбекистан 76.4

16. Єгипет 75.3

17. Болівія 74.7

18. Грузія 73.4

19. Туркменістан 71.3

20. Домініканська Республіка 69.6

21. Туніс 69.1

22. Україна 68.2

23. Боснія і Герцеговина 67.3

24. Колумбія 67.1

25. Південна Африка 67.0

26. Перу 66.2

27. Іран 65.7

28. Венесуела 65.5

29. Білорусь 65.1

30. Китай 64.3

31. Казахстан 64.0

32. Македонія 63.8

33. Бразилія 62.0

34. Еквадор 60.4

35. Мексика 59.4

36. Туреччина 59.1

37. Румунія 59.0

38. Коста-Ріка 58.8

39. Саудівська Аравія 58.4

40. Росія 58.0

41. Таїланд 56.2

42. Аргентина 54.6

43. Чилі 54.1

44. Хорватія 50.5

45. Малайзія 49.2

46. Литва 49.0

47. Тайвань 48.7

48. Бахрейн 47.9

49. Латвія 47.6

50. Уругвай 47.2

51. Кувейт 46.7

52. Ізраїль 46.1

53. Польща 45.8

54. Болгарія 44.0

55. Словаччина 42.5

56. Угорщина 40.5

57. Португалія 40.3

58. Естонія 39.5

59. Катар 38.8

60. Греція 38.8

61. Об`єднані Арабські Емірати 38.6

62. Чехія 38.4

63. Іспанія 38.0

64. Південна Корея 37.5

65. Італія 36.2

66. Словенія 35.1

67. Гонконг 34.8

68. Франція 34.5

69. Нова Зеландія 33.2

70. США 32.3

71. Японія 32.2

72. Бельгія 31.7

73. Ірландія 31.2

74. Великобританія 30.3

75. Сінгапур 29.9

76. Австралія 29.2

77. Фінляндія 28.9

78. Нідерланди 28.7

79. Норвегія 28.5

80. Швейцарія 28.2

81. Німеччина 28.2

82. Данія 27.8

83. Канада 27.5

84. Австрія 27.2

85. Швеція 26.7

Індекс протестних настроїв заснований на трьох показниках: індексі сприйняття корупції, який складає організація Transparency International, індексі розвитку людського потенціалу ООН і індексі Джині.

На початку 2011 року масштабні виступи опозиції відбулися в Лівії (13 місце, індекс 76,9) Єгипті (16 місце, індекс 75,3), Тунісі (21 місце, індекс 69,1). В інших країнах Близького Сходу і Північної Африки також спостерігається зростання протестних настроїв.