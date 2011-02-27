Прем'єр-міністр Туреччини засудив санкції проти Лівії

Прем`єр-міністр Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган засудив санкції проти лівійської влади, питання про які сьогодні розгляне Рада Безпеки ООН. Турецький прем`єр попередив, що санкції в першу чергу вдарять по народові Лівії, а не по режиму Муаммара Каддафі.

Р.Ердоган також зазначив, що світова спільнота стурбована зараз в першу чергу долею нафтових запасів Лівії, а зовсім не тим, як складеться доля народу цієї країни, передає Associated Press.

Напередодні стало відомо, що президент США дав розпорядження ввести санкції проти лідера Лівії М.Каддафі і членів його сім`ї. Йдеться про великі фінансові обмеження, зокрема про замороження рахунків.

Причиною санкцій стали жорсткі заходи вірних М.Каддафі військ щодо повсталих. Є дані, що збройні сили Лівії застосовували проти бунтівників артилерію, авіацію і, за непідтвердженою інформацією, отруйні гази.

З іншого боку, зазначає РосБізнесКонсалтинг, самі повстанці захопили склади з озброєнням лівійської армії, і на їх бік перейшли частина армійських підрозділів, тож не виключено, що антиурядові сили озброєні тепер не гірше за прихильників уряду. Є повідомлення про жорстокі розправи бунтівників над поліцейськими і військовими, які зберегли вірність М.Каддафі.