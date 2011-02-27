Лідери племен Ємена заявили про перехід з правлячої партії в оппозицію

Впливові лідери племен Ємену Хуссейн аль-Ахмар і Мохаммед Абдель Іллах Аль-Каді оголосили про вихід з правлячої партії "Загальний народний конгрес" і про підтримку опозиції, яка вимагає відставки президента країни Алі Абдалли Салеха, передає Associated Press. Обидва лідери входять до тієї ж племінної конфедерації мусульман-зейдитів "Хашид", що й сам А.Салех. Лідери, які підтримали опозицію, зазначили, що до них приєдналися й інші племінні вожді.

Масштабні акції протесту з вимогою відставки президента Ємену проходять в цій країні протягом останніх двох тижнів. А.Салех править країною вже 32 роки.