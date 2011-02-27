Рада Безпеки ООН схвалила санкції проти керівництва Лівії

Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію про введення міжнародних санкцій проти керівництва Лівії, передає РІА “Новости”.

Заходи РБ ООН, покликані зупинити вбивства противників режиму Муамара Каддафі, зокрема, передбачають ембарго на торгівлю зброєю з Лівією, замороження рахунків і заборону на зарубіжні поїздки лівійського лідера, його сім`ї та ряду його наближених. У списку нев`їзних лівійських діячів - 22 прізвища, зазначає Лента.ру з посиланням на AFP. Крім самого Каддафі, його сімох синів і доньки, туди ввійшли його двоюрідний брат і зять. Заборона також стосується керівника прес-служби уряду, начальника особистої охорони лідера, голови служби зовнішньої безпеки, міністра оборони і кількох інших урядовців.

Проект резолюції, ініційованої зокрема Францією, Великобританією, Німеччиною і США, був представлений в РБ напередодні.

За даними ООН, за 10 днів портестів загинули більше 1000 осіб і лівійська влада загрожує ще посилити придушення повстанців. Міжнародному кримінальному суду доручено розслідувати обставини загибелі мирних громадян. Як наголошується в резолюції, загибель мирних громадян можна розцінити як один із злочинів проти людяності.

Рада знову зажадала негайно припинити сплановані "на самому верхньому рівні лівійського уряду" напади прихильників Каддафі на мирних громадян.

Із закликом до конкретних ефективних дій РБ ООН проти лівійського керівництва для припинення кровопролиття виступив 25 лютого генеральний секретар організації Пан Гі Мун. Раніше цього тижня він особисто намагався умовити по телефону Каддафі зупинити кровопролиття.