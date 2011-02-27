Миротворця ООН звинувачують у вбивстві поліцейського

Офіційний представник урядової армії Кот д`Івуару полковник Хилайре Гохуру звинуватив військовослужбовців миротворчого контингенту ООН у вбивстві місцевого поліцейського. За словами Х.Гохуру, працівник Міністерства внутрішніх справ вів переговори про звільнення трьох учасників демонстрації на підтримку президента, затриманих силами ООН. У цей час один з миротворців застрелив поліцейського в спину. Представник ООН заперечує провину військовослужбовців миротворчого контингенту в цьому злочині.

На цьому тлі в Кот д`Івуарі звучать загрози на адресу іноземних громадян. Їх висловив, зокрема, лідер молодіжної громадської організації, яка підтримує чинного президента Лорана Гбагбо, передає Associated Press.